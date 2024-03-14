وفا: ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 31341 منذ بدء العدوان الإسرائيلي

كشفت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الخميس 14 مارس 2024، أن حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت إلى 31341، جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي، بعد عملية المقاومة الفلسطينية ضد مستوطنات غلاف غزة والمعروفة بـ"طوفان الأقصى".

وأشارت المصادر الطبية إلى أن أغلبية الشهداء من النساء والأطفال، إلى جانب ارتفاع حصيلة الإصابات إلى 73134 بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأكدت "وفا" أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر بحق العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 69 فلسطينيا، وإصابة 110 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.