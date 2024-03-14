الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة مع بدايات الأسبوع المقبل

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك انخفاضًا طفيفَا وتدريجيا في درجات الحرارة، لتصل بدايات الأسبوع المقبل، على القاهرة الكبرى إلى 22 درجة مئوية، وتنخفض بشكل أكبر خلال فترات الليل، لتكون الصغرى 12: 13 درجة مئوية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" عبر فضائية مصر الأولى، اليوم الخميس، أن الطقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائل للدفء على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، لافتة إلى أن هناك نشاطا للرياح اليوم خلال فترات الليل.

وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، والتي تؤدي إلى انخفاضات طفيفة في الرؤية الأفقية.