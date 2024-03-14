حبس طرفي مشاجرة بسبب معاكسة سيدة في عين شمس

قررت نيابة عين شمس حبس طرفي مشاجرة بالحجارة وزجاجات بسبب معاكسة سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بمنطقة عين شمس، وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.

وكان قسم شرطة عين شمس ألقى القبض على طرفي مشاجرة بين عاطل وبرفقته ثلاثة من أقاربه، وطرف ثان ربة منزل وبرفقتها ثلاثة من أقاربها، بسبب قيام العاطل بمعاكسة السيدة المذكورة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن الطرف الأول اعترفوا بالتعدى خلالها على بعضهما البعض بالضرب، وقام الطرف الأول بإشهار سلاح أبيض دون حدوث إصابات.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفي المشاجرة والأداة المستخدمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.