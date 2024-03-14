إغلاق مستشفيين غير مرخصين بكفر الشيخ

قرر اللواء جمال نورالدين محافظ كفر الشيخ، إغلاق مستشفيين غير مرخصين بعاصمة المحافظة، بناءً على تقرير إدارة العلاج الحر خلال حملة قامت بها على المنشآت الطبية بالمحافظة، تحت إشراف الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتورة أميرة عبدالسلام، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن الحملات الرقابية والتفتيشية مستمرة على المنشآت والعيادات الطبية، لضمان تقديم خدمة طبية آمنة للمواطنين فى إطار قانونى، لحمايتهم من مخاطر التعامل مع المنشآت الطبية المخالفة، ولتأكد من التزام المنشآت الطبية بالاشتراطات الصحية والقوانين المعمول بها، وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة بالقطاع الصحى.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أهمية استمرار الحملات على المنشآت الطبية للتأكد من التزامها بالقوانين واللوائح المنظمة لمزاولة المهنة، داعيًا المواطنين إلى عدم التعامل مع المنشآت الطبية غير المرخصة، والإبلاغ عن أى مخالفات.