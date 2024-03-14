سامح نعمان: استخدام الطاقة المتجددة في المدن الخضراء ككل يقلل من الانبعاثات

كشف الدكتور سامح نعمان، استشارى الطاقة الجديدة والمتجددة، تفاصيل تجربة مصر فى تحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء ، يليها مشروع الغردقة الخضراء، لافتا إلى أن بداية التجربة كانت فى cop 27 لتكشف للعالم عملنا فى الطاقة الخضراء على مستوى عال.

وأضاف سامح نعمان، خلال لقاء مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الخميس، أن مدينة شرم الشيخ تعتمد كليا على الطاقة المتجددة والجديدة، مما ساهم في خفض نسبة الانبعاثات الكربونية أقل ما يكون عن ذى قبل.



وتابع أن الهدف من إنشاء المدن الخضراء تقليل انبعاثات الكربون، بما يخدم الاقتصاد والأفراد قبل الدولة، موضحا أن مشروع مدينة الغردقة بين اليونيدو ووزارة البيئة فى مصر، ومرفق البيئة العالمى وهو الممول بتكلفة أكثر من 3 ملايين دولار لتحويلها لتشبه مدينة شرم الشيخ بالاعتماد كليا على الطاقة الخضراء.