وزير الخارجية الأمريكي: تنسيق مستمر مع مصر وقطر لوقف إطلاق النار في غزة

صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن هناك تنسيقا مستمرا مع مصر وقطر; للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، محملا إسرائيل مسؤولية توفير الحماية اللازمة للمدنيين وإيصال المساعدات "إلى من يحتاجها" في غزة.

وأوضح بلينكن - في مؤتمر صحفي الأربعاء، أن "هناك مباحثات جارية الآن بشكل مكثف مع مصر وقطر لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن وإدخال المساعدات وخلق مسار لحل سلمي مستدام في قطاع غزة.

وأكد حرص الولايات المتحدة، الشديد، على إيصال المساعدات الإنسانية في ظل المعاناة الإنسانية المتفاقمة إلى قطاع غزة سواء عن طريق البر أو البحر أو الجو، مشيرا إلى أن واشنطن تبذل كل ما في وسعها في إطار التنسيق والتعاون المستمر مع الدول لدعم جهود إنشاء ممر بحري لإدخال المساعدات إلى القطاع.

وقال إن "الممر البحري للمساعدات الذي سيستغرق وقتا لإنشائه سيسمح بمجرد تشغيله بتوزيع حوالي مليوني وجبة بشكل يومي إلى جانب الإمدادات الاساسية مثل المواد الطبية والمياه".

وشدد بلينكن، على دعم كل من ألمانيا واليونان وإيطاليا وهولندا وكندا، الجهود المبذولة في هذا الإطار، موضحا أن الممر البحري ليس بديلا عن إيصال المساعدات إلى غزة عن طريق البر.