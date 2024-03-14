الفنان ماجد المصري في حواره مع الـ«البوابة نيوز»: أقوم بدور «رجل أعمال» في مسلسل محارب

خلال حواره مع "البوابة نيوز" يفتح الفنان ماجد المصري قلبه ويتحدث عن أعماله التي يخوض بها السباق الرمضاني هذا العام. من ضمن هذه الأعمال يخوض الفنان ماجد المصري البطولة المطلقة من خلال مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" ويشارك أيضا في بطولة مسلسل محارب من بطولة الفنان حسن الرداد ومجموعة كبيرة من النجوم

"محارب".. حدثنا عن مشاركتك في هذا المسلسل؟

مسلسل "محارب" مع الفنان حسن الرداد ومجموعة متميزة من النجوم والنجمات، له شكل جديد في الإطار الدرامي، أقوم بدور رجل أعمال يتصارع مع حسن الرداد وأنا أقوم كضيف شرف في المسلسل، ولكن مشاركتي مع الرداد سيكون لها تأثير في الحلقات الأولى من المسلسل والأحداث الدرامية، والمسلسل بطولة حسن الرداد ونرمين الفقى ومحمود عمرو ياسين ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.