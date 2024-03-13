سارة سمير تتألق بدورة الألعاب الأفريقية وتحصد 3 ذهبيات في رفع الأثقال

حققت سارة سمير لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال ثلاث ميداليات ذهبية بمنافسات وزن 81 كجم بدورة الألعاب الأفريقية المقامة في غانا خلال الفترة من 8 وحتى 24 مارس الحالي.

وتمكنت سارة من تحقيق ذهبية منافسات الخطف وذهبية الكلين والنتر، بجانب ذهبية المجموع لتضيف ثلاث ميداليات ذهبية جديدة لمصر في منافسات رفع الأثقال.

كما حققت أميرة عبدالرحمن لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال ثلاث ميداليات بمنافسات وزن 76 كجم للسيدات بواقع فضية وبرونزيتين.

وكان حقق اليوم كريم كحلة ثلاث ميداليات ذهبية في منافسات وزن 96 كجم، فيما فاز أحمد عاشور بثلاث ذهبيات أيضا في منافسات وزن 102 كجم صباح اليوم.

وبذلك تكون قد نجحت بعثة منتخب مصر في رفع الأثقال في تحقيق 12 ميدالية على مدار اليوم بواقع 9 ذهبيات، وفضية وبرونزيتين.