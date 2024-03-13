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الأربعاء 13 مارس 2024
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تليفزيون البوابة

ملخص الحلقة الرابعة من مسلسل المداح "أسطورة العودة".. حمادة هلال يحاول فك الطلاسم| شاهد

المداح
المداح
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شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل المداح «أسطورة العودة» أحداث مثيرة، حيث بدأت الحلقة بحرق المحكمة، ويظهر لـ صابر سميح ودياب ليعرف انهم وراء ما يحدث، ويظل هو وشقيقته عائشة في المحكمة، ويظل بجانبها محاولا انقاذها، ويساعده على ذلك الجن الطيب.

ويحاول صابر فك البردية الذي بها الطلاسم، فيسافر إلى الإسكندرية وتقرأها له فتاة تعرف في فك الشفرات، وتبلغهأنها  فيها أكثر من معنى ومنها لغة صعبة الفهم، وتنتهي أحداث الحلقة بتتبع الشيخ صابر لعائلة ضرغام ليجد أبنه متلبسه شيطان ويساعده صابر حتى يذهب لمنزل ضرغام ويصل علي كتاب جديد به كثير من الطلاسم ويحاول فكها ليظهر له صخر.

مسلسل "المداح أسطورة العودة"، بطولة حمادة هلال وفتحي عبد الوهاب بالإضافة لنجوم المواسم السابقة هبة مجدي ودنيا عبد العزيز وخالد سرحان ومحمد عز وحنان سليمان وتامر شلتوت وصبحي خليل وظهور خاص لبعض النجوم مثل سهر الصايغ ومي سليم ودياب وحمزة العيلي ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.

حمادة هلال المداح أسطورة العودة