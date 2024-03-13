مسلسل "المداح أسطورة العودة" الحلقة الرابعة.. حمادة هلال يحاول فك طلاسم البردية

عرضت اليوم الحلقة الرابعة من مسلسل المداح 4 أسطورة العودة، بدأت الحلقة بحرق المحكمة، ويظهر لـ صابر (حمادة هلال) سميح ( فتحي عبد الوهاب) ودياب ليعرف انهم وراء ما يحدث، ويظل هو وشقيقته عائشة ( بسمة ماهر) في المحكمة، ويظل بجانبها محاولا انقاذها، ويساعده على ذلك الجن الطيب ( تامر شلتوت).

ويحاول صابر ( حمادة هلال ) فك البردية الذي بها الطلاسم. فيسافر إلى إسكندرية وتقرأها له فتاة تعرف في فك الشفرات، وتبلغه انها فيها أكثر من معنى ومنها لغة صعبة الفهم.

وتنتهي أحداث الحلقة بتتبع الشيخ صابر ( حمادة هلال ) لعائلة ضرغام ليجد ابنه متلبسه شيطان ويساعده صابر حتي يذهب لمنزل ضرغام ويصل علي كتاب جديد به كثير من الطلاسم ويحاول فكها ليظهر له صخر ( دياب)

ويعرض مسلسل "المداح اسطورة العودة" الساعة 8 على قناة MBC مصر ومنصة شاهد. وتدور أحداث المسلسل حول عالم الإنس والجن ومدى الإيذاء التي يتعرض له البشر من الجن، حيث يتابع الشيخ صابر المداح معركة الخير والشر التي يخوضها.

مسلسل "المداح أسطورة العودة"، يشارك حمادة هلال في بطولة هذا الجزء فتحي عبد الوهاب بالإضافة لنجوم المواسم السابقة هبه مجدي ودنيا عبد العزيز وخالد سرحان ومحمد عز وحنان سليمان وتامر شلتوت وصبحي خليل وظهور خاص لبعض النجوم مثل سهر الصايغ ومي سليم ودياب وحمزة العيلي ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.