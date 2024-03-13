"من أجل الوقاية والعلاج الأمثل للكلى" ندوة بكلية الطب جامعة عين شمس

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب جامعة عين شمس، بالتعاون مع قسم الباطنة العامة ندوة بعنوان "من أجل الوقاية والعلاج الأمثل للكلى:

يأتي ذلك تحت رعاية على الأنور عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، هالة سويد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، داليا عبد المحسن رئيس قسم الباطنة العامة، حاضر بالندوة مجدى الشرقاوى رئيس وحدة الكلى.

وخلال الندوة تم التأكيد على أهمية الإنتباه إلى ضرورة المحافظة على صحة وسلامة الكلي حيث أن الكلي ليست فقط تقوم بالتخلص من السموم و الأملاح الزائدة و لكنها تحافظ علي ظبط ضغط الدم و نسبة الهيموجلوبين و صحة العظام و تحافظ علي نسب الأملاح بالدم و حموضة الدم.

وتم الإشارة إلى أنه لا يوجد أعراض محددة لأمراض الكلى وخاصة في المراحل المبكرة. فلا بد من ترصد المرض و علاجه مبكراً لمنع تطوره إلى القصور أو الفشل التام للكلي.

يذكر أن الاحتفال باليوم العالمي للكلى يهدف إلى نشر وعي المجتمع إلي ضرورة الفحص المبكر عن أمراض الكلي عن طريق تحليل البول للزلال وفحص نسبة الكرياتنين بالدم ، مع الالتزام بالرياضة والطعام الصحي تجنب التدخين و الإفراط في المسكنات و تجنب السمنة لنصل سوياً الي صحة جيدة و كلي سليمة.