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الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

السيسي: مصر حذرت من الخطط الإسرائيلية لجعل الحياة في غزة مستحيلة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه دعا رئيس الوزراء الهولندي لبذل جهوده الصادقة من أجل العمل عل وقف إطلاق النار في غزة، باعتباره شرطا أساسيا لإنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وإنهاء مظاهر التصعيد والتوتر في مختلف أنحاء الإقليم.

أضاف السيسي خلال حديثه في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الهولندي في قصر الاتحادية، وعرضته قناة إكسترا نيوز، أن المباحثات ركزت على الأوضاع في المنطقة وتحديدا الحرب في قطاع غزة، حيث أكدت مجددا حتمية الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء إسرائيل لأعمالها العدائية.

أشار إلى أن ما تمارسه سلطة الإحتلال الإسرائيلي إزاء المدنيين في قطاع غزة، يمثل انتهاكا جسيما في حق القانون الدولي الإنساني، ومصر حذرت مرارا من الخطط الإسرائيلية لجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء الهولندي وقف اطلاق النار في غزة