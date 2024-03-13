مقتل وإصابة 23 شخصًا في غارة إسرائيلية على مركز إغاثة بغزة

قُتِل عامل إغاثة واحد على الأقل، وأصيب 22 آخرون بعد أن استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي مركزا لتوزيع المساعدات الإنسانية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، حسبما أفاد مسؤولون بالأمم المتحدة اليوم الأربعاء.

وقال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن الوكالة زودت جيش الاحتلال الإسرائيلي بإحداثيات المنشأة في اليوم السابق حتى لا تتضرر.

وأضاف لازاريني، في بيان، "هجوم اليوم على أحد مراكز التوزيع القليلة المتبقية للأونروا في قطاع غزة يأتي مع نفاد الإمدادات الغذائية وانتشار الجوع. نتقاسم كل يوم إحداثيات جميع منشآتنا في جميع أنحاء قطاع غزة مع أطراف الصراع".

وتابع لازاريني أن الأونروا سجلت عددا "غير مسبوق" من الانتهاكات ضد موظفيها ومنشآتها، متجاوزة جميع النزاعات العالمية الأخرى. وقال إن ما لا يقل عن 165 من أعضاء فريق الأونروا قتلوا في الصراع، وأصيب أكثر من 150 مدرسة ومرافق أخرى تابعة للأونروا. وكرر دعوته لإجراء تحقيق مستقل و "الحاجة إلى المساءلة".

وأوضح: "منذ بدء هذه الحرب، أصبحت الهجمات على منشآت الأمم المتحدة وقوافلها وأفرادها شائعة في تجاهل صارخ للقانون الإنساني الدولي".