رئيس جامعة دمياط يزور المدرسة المصرية اليابانية بكفر البطيخ

قام الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط، اليوم الأربعاء، بزيارة للمدرسة المصرية اليابانية فرع كفر البطيخ بدمياط لبحث سبل تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي بين الجانبين.

كان في استقباله الدكتور إبراهيم هنداوي مدير المدرسة والخبير الياباني سويزو يوشيو.

واستعرض اللقاء شرح نظام التوكاتسو التعليمي بالمدارس اليابانية والمحاور القائم عليها النظام وأهم المهارات التي يستهدفها والفرق بينه وبين الطرق المتبعة في المدارس الحكومية بالإضافة لمناقشة سبل التعاون لتقديم خدمة تعليمية هادفة وإعداد معلم قادر على مواكبة مستجدات العصر واحدث الطرق والأساليب التعليمية.

وفي حوار متبادل أشار الخبير الياباني سويزو يوشيو إلى أن نظام التوكاتسو يستهدف عدة محاور على رأسها تنمية روح التعاون المشترك بين الطلاب في عمل واحد وهو ما يتم إبرازه في الأنشطة اليومية بالمدرسة فجذور التعاون موجودة بالفطرة بين المصريين ولكن النظام يركز على بلورتها في السلوكيات اليومية بالإضافة للقيم الحياتية المشتركة بين الشعبين التي يمكن استغلالها في التوسع ببناء المدارس اليابانية مشيدًا بالقدرة على الإستجابة السريعة والتفاعل والتعبير عند الطلب المصري.

وخلال الزيارة أجرى رئيس الجامعة جولة بالمدرسة للإطلاع على الأساليب التعليمية بها كما حضر معرض العلوم للصفوف العليا بالمدرسة ( الرابع والخامس والسادس) ابتدائي واستمع لشرح التجارب العلمية والعروض التقديمية للطلاب التي تحاكي الواقع.

ومن جانبه أشاد بالتقدم الدراسي والتعليمي بالمدرسة مضيفًا أن إصلاح التعليم يبدأ من النشء الصغير وهو ما تتبناه الدولة المصرية وأن الجامعة على أتم الإستعداد لتقديم كافة سبل التعاون البناء والدعم لمدرسي المدارس اليابانية وتبادل الخبرات التعليمية.

كما نوه إلى تكريم أوائل طلاب المدرسة والمدرس والمدرسة المثاليين خلال الحفل التكريمي السنوي لأوائل الطلاب بالجامعة.