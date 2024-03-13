ads
الأربعاء 13 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

أحمد السيد عاشور يحصد 3 ذهبيات في رفع الأثقال بدورة الألعاب الأفريقية

أحمد السيد عاشور
أحمد السيد عاشور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حقق البطل المصري أحمد السيد عاشور ثلاث ميداليات ذهبية بمنافسات رفع الأثقال بوزن 102 كجم بدورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليًا في مدينة أكرا بغانا، خلال الفترة من 8 وحتى 24 مارس الحالي.

وتمكن الرباع المصري من تحقيق 3 ميداليات ذهبية في منافسات الخطف والكلين والنتر والمجموع.

وبذلك يرفع أحمد السيد عاشور رصيد بعثة رفع الأثقال إلى 18 ميدالية بواقع 15 ذهبيات وفضية وبرونزيتين.

وكان كريم كحلة قد حقق 3 ذهبيات في وزن 96 كجم، بجانب تتويج البطلة المصرية بسمة إبراهيم بـ3 ميداليات ذهبية في الخطف والكلين والنتر والمجموع بوزن 45 ك، كما حقق السيد عطية 3 ذهبيات في وزن 61 ك، وحققت نورا عصام 3 ميداليات في وزن 55 ك، بواقع فضية وبرونزيتين، كما حصل إسلام أبو الوفا على 3 ذهبيات في وزن 89 كجم.

أحمد السيد عاشور دورة الألعاب الأفريقية رفع الأثقال بدورة الألعاب الأفريقية