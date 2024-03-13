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الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

سلمى أبو ضيف: تعاطفت مع شخصية شيماء في أعلى نسبة مشاهدة.. وفي ناس فاتحه بيوتها من التيك توك

سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف
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تحدثت الفنانة سلمى أبو ضيف عن دورها في مسلسل أعلى نسبة مشاهدة وتحضيرها لشخصية شيماء فتحي.

وقالت سلمى أبو ضيف في مداخلة هاتفية مع إنجي علي ببرنامج نجومك أقربلك: المسلسل كان صعب وياسمين أحمد كامل المخرجة كانت محضره بشكل عميق 

وأضافت سلمى: حياة شيماء مش سهلة خالص، في ناس بتصحى مش عارفة يومها بيمشي ازاي أو الدنيا واخدها على فين. 

واستكملت سلمى حديثها: تعاطفت مع شخصية شيماء، وفي عدم وعي وثقافة عند الناس، ولما دخلت عالم التيك توك اتعرفت على شخصيات فاتحة بيوتها على كده.

مسلسل أعلى نسبة مشاهدة لسلمى ابو ضيف يعرض يومياً علي قناة mbc مصر، المسلسل بطولة سلمى أبو ضيف في دور شيماء بمشاركة النجوم ليلى أحمد زاهر، فرح يوسف, جلا هشام، انتصار، محمد محمود، أحمد فهيم، إسلام إبراهيم، وآخرين، والعمل من تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل

 وتصدرت سلمى أبو ضيف الترندات قبل رمضان مع عرض حلقات مسلسل بين السطور بدور ملك شهاب، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو من بطولة صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، أحمد فهمي، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف مريم نعوم وإخراج وائل فرج.

سلمي ابو ضيف أعلى نسبة مشاهدة إنجي علي