وفاة فيليب أكبر أبناء الجنرال شارل ديجول

توفي الأميرال فيليب ديجول، الابن الأكبر للجنرال شارل ديجول، عن عمر يناهز عامين بعد المائة في باريس.

وقال ابنه إيف ديجول «توفي مساء الثلاثاء في المؤسسة الوطنية ليزانفاليد حيث كان يقيم منذ عامين»، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن عائلته.

جدير بالذكر أن فيليب ديجول ولد في 28 ديسمبر 1921 في باريس، وانضم إلى القوات البحرية الفرنسية الحرة في العام 1940، كما شارك كحامل راية في الحملات في شمال الأطلسي حتى العام 1944، ثم في الحملة الفرنسية (1944-1945) في فرقة لوكلير، والتي أدت إلى تحرير البلاد من النازية.

كما يعد أكبر أبناء ديجول الثلاثة وكان عضوا في مجلس الشيوخ عن باريس بين عامي 1986 و2004.

بينما كرس نفسه للحفاظ على ذكرى والده، ونشر العديد من الأعمال عن الجنرال، ومنها «ديجول والدي» الذي حقق نجاحًا كبيرًا في مجال النشر.

في حين كتب الابن الآخر للأميرال، بيار ديجول، على موقع «إكس»: «دعونا نحيي ذكرى الأب العظيم والفرنسي العظيم، الذي لم يكن إحساسه بالواجب يضاهيه إلا الأناقة والتواضع، الرؤية والشرف والبساطة، هذه هي الديجولية في نهاية المطاف».

