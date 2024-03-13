صحة غزة: استشهاد 27 طفلا جراء حرب التجويع بشمال القطاع

أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الأربعاء عن وفاة 27 طفلا بسبب سوء التغذية وعدم توفر حليب الأطفال في شمال غزة.

و اضافت الوزارة أن آلاف الأطفال يعانون مضاعفات خطيرة بسبب عدم توفر أنواع الحليب الخاصة بهم شمال غزة.

و طالبت الوزارة المؤسسات الأممية ومؤسسات الطفولة حول العالم بتوفير الحليب للأطفال شمال غزة.

و كشف وزارة الصحة في قطاع غزة الفلسطيني عن التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ159 على قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن الاحتلال الاسرائيلي يرتكب 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 88 شهيد و 135 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.