ads
الأربعاء 13 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

صحة غزة: استشهاد 27 طفلا جراء حرب التجويع بشمال القطاع

اطفال غزة
اطفال غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الأربعاء عن وفاة 27 طفلا بسبب سوء التغذية وعدم توفر حليب الأطفال في شمال غزة.
و اضافت الوزارة أن آلاف الأطفال يعانون مضاعفات خطيرة بسبب عدم توفر أنواع الحليب الخاصة بهم شمال غزة.
و طالبت الوزارة  المؤسسات الأممية ومؤسسات الطفولة حول العالم بتوفير الحليب للأطفال شمال غزة.

و كشف وزارة الصحة في قطاع غزة الفلسطيني عن التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ159 على قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن الاحتلال الاسرائيلي يرتكب 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 88 شهيد و 135 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

شمال غزة سوء التغذية حليب الاطفال