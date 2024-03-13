التعليم العالي تعلن نتائج بطولة الخماسي الحديث للجامعات والمعاهد العليا

نظم الاتحاد الرياضي للجامعات بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بطولة الخماسي الحديث للجامعات والمعاهد العليا المصرية “الشهيد الرفاعي ٥١”، بمشاركة 40 طالبًا وطالبة من 11 جامعة مصرية، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد دلال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة

وقد أسفرت النتائج النهائية عن الآتي:

فردي طلبة:

- ⁠المركز الأول: الطالب مصطفى عمرو أبو عامر الجامعات الكندية.

- ⁠المركز الثاني: الطالب سراج منير محمد جامعة عين شمس.

- المركز الثالث: الطالب يوسف محمد بيومي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

فرق طلبة:

- ⁠ المركز الأول: الطالبان مصطفى عمرو أبو عامر سيف أحمد البنداري الجامعات الكندية.

- ⁠المركز الثاني: الطالبان أمر على مسعد يوسف محمد بيومي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

- ⁠المركز الثالث: الطالبان عمار خالد عبيد عمر أبو المجد جامعة حلوان .

فردي طالبات:

- المركز الأول: الطالبة زينة مصطفى عامر جامعة مصر للمعلوماتية .

- المركز الثانى: الطالبة جنى شريف إبراهيم محمد الجامعة البريطانية .

- ⁠المركز الثالث: الطالبة سالى أحمد مجدي جامعة عين شمس .

- فرق طالبات:

-⁠المركز الأول: الطالبتان سارة محمد عبد الوهاب جامعه حلوان.

- ⁠المركز الثاني: الطالبتان آية محمد صلاح محمد منة الله ماهر عبد الرحمن جامعة الإسكندرية.

- ⁠ المركز الثالث: الطالبة زينة مصطفى عامر جامعة مصر للمعلوماتية .

جدير بالذكر أن البطولة أقيمت بإشراف د.صبحى حسانين مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الرياضية ونائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، ود.عرفة سلامة سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، بهاء مختار رئيس قطاع البطولة والمنافسات بالاتحاد الرياضي للجامعات، شريف العريان مدير الإدارة الرياضية بالجامعة الأمريكية.

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