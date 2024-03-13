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الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

منتخب سيدات الطائرة الشاطئية يتأهل لنصف نهائي دورة الألعاب الإفريقية

سيدات الكرة الطائرة
سيدات الكرة الطائرة الشاطئية
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تمكن منتخب مصر للكرة الطائرة الشاطئية سيدات من التأهل لنصف نهائي، في بطولة دورة الألعاب الإفريقية بغانا بعد فوزه على منتخب كينيا بنتيجة 2-0 في دور ربع النهائي.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر الفائز من المغرب أو روندا في نصف النهائي اليوم.

و تأهل أمس منتخب مصر للكرة الطائرة الشاطئية إلى الدور ربع النهائي بدورة الألعاب الأفريقية المقامة في غانا خلال الفترة من 8 وحتى 24 مارس الحالي بعد الفوز على منتخب أنجولا بنتيجة 2-0.

وأنهى سيدات الكرة الطائرة الشاطئية مرحلة دور المجموعات بتصدر مجموعته في البطولة.

وتضم قائمة منتخب الكرة الطائرة الشاطئية للسيدات في دورة الألعاب الإفريقية كلًا من: دعاء الغباشي - مروة مجدي.
ونجحت البعثة المصرية في الحصول على 94 ميدالية متنوعة حتى الآن بواقع 53 ميدالية ذهبية و 21 ميدالية فضية و 20 ميدالية برونزية.

وتسعى البعثة المصرية إلى تحقيق المزيد من الميداليات والفوز بلقب البطولة وتحطيم الرقم القياسي، ورفع علم مصر عاليًا.

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