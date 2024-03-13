السجن 3 سنوات لمسجل خطر لحيازته الشابو المخدر في السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، بالسجن 3 سنوات لمسجل خطرفي بحيازة كمية من مخدر والشابو في السلام.

وكان قسم شرطة السلام تلقى معلومات تفيد قيام شخص بحيازة المواد مخدرة بدائرة القسم، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التأكد من صحة المعلومات، وبإعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبط “ج.م” داخل مسكنه، وبتفتيشه عثر على حقيبة بداخلها كمية من مخدر الشابو.

وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بهدف الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته غير المشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.