ads
الأربعاء 13 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

السجن 3 سنوات لمسجل خطر لحيازته الشابو المخدر في السلام

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، بالسجن 3 سنوات لمسجل خطرفي بحيازة كمية من مخدر والشابو في السلام.

وكان قسم شرطة السلام تلقى معلومات تفيد قيام شخص بحيازة المواد مخدرة بدائرة القسم، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التأكد من صحة المعلومات، وبإعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبط “ج.م” داخل مسكنه، وبتفتيشه عثر على حقيبة بداخلها كمية من مخدر الشابو.

وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بهدف الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته غير المشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

السجن 3 سنوات مسجل خطر الشابو المخدر السلام