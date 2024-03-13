أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13 مارس 2024

استقرت أسعار الذهب أسواق ومحلات الصاغة المصرية، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 13 مارس 2024، دون أي تغيير عن سعر ختام الأمس، والذي انخفضت حوالي 70 جنيها على مستوى كافة الأعيرة داخل محلات الصاغة.

سجل سعر الجرام عيار 21 "الأكثر انتشارا وإقبالا في السوق المصرية" نحو 3080 جنيها للبيع و3120 جنيها للشراء.

واستقر سعر عيار 24 (الأعلى فئة بين الأعيرة المتداولة) نحو 3520 جنيها للبيع و3565 جنيها للشراء .

وبلغ سعر الجرام عيار 18، حوالي 2640 جنيها للبيع و2674 جنيها للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2059 جنيها للبيع و2085 جنيها للشراء.

وصلت سعر أوقية الذهب “وتزن حوالي 31.1 جراما من الذهب” إلى 2161 دولارا للبيع و2162 دولارا للشراء .

وسجل سعر الجنيه الذهب “والذي يزن حوالي 8 جرامات من الذهب” نحو 24.64 ألف جنيه للبيع و24.96 جنيه للشراء.

وعلى المستوى العالمي، تماسكت أسعار الذهب، بعد سلسلة من الارتفاعات القياسية التي جاءت على خلفية تباطؤ سوق العمل في الولايات المتحدة وتصريحات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، في حين يترقب المتعاملون تقرير التضخم بالولايات المتحدة بحثًا عن مؤشرات جديدة على الموعد المحتمل لخفض أسعار الفائدة.

ومن شأن أي قراءة تظهر هبوطا في مؤشر أسعار المستهلكين أن تعزز من احتمالات خفض الفائدة مبكرا مما يدعم أسعار الذهب. وبدا رئيس المركزي الأمريكي جيروم باول أكثر ثقة بشأن خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة خلال شهادته أمام الكونغرس الأسبوع الماضي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاتين في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 913.16 دولار للأونصة واستقر البلاديوم عند 1019.54 دولار كما لم تشهد الفضة تغيرا يذكر عند 24.30 دولار.