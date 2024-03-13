لمياء الأمير: أحمد عبد العزيز سبب دخولي الوسط الفني وخالي سعيد عبد الغني مساعدنيش في مشواري

كشفت الفنانة لمياء الأمير، تفاصيل دخولها الوسط الفني، بجانب الكشف عن سبب رفض خالها الفنان سعيد عبد الغني دخولها الوسط الفني.

وقالت لمياء الأمير، في لقائها مع الإعلامية إنجي هشام، في برنامج "المنسي"، المذاع عبر شاشة قناة "هي": «وأنا قاعدة في كافيتريا الكلية، قابلت المؤلف مصطفى إبراهيم، والفنان الجميل صديقي الأستاذ أحمد عبد العزيز، وسألوني لو أحب أمثل، وكنت بعمل عروض في الجامعة وباخد مراكز كبيرة، وأستاذ سمير غانم قالي متقلقيش مني، وقولي اللي عايزة تقوليه على المسرح وارتجلي براحتك وأنا هشيلك، واشتغلت معاه 4 سنين وكانت البداية».

وتابعت: خالي الفنان سعيد عبد الغني، كان رافض دخولي الوسط الفني، في البداية مكنتش بحب أقول أنه خالي علشان ميقولوش أني دخلت بسببه، ولكن حد عرف في برنامج وسألني وقولت أه ومن وقتها اتعرف، وهو قالي أنه مش حابب أدخل الوسط لأنك هتتعبي والحياة مش مستقرة مع زميلاته الفنانات.

وأضافت: مرة لاقيته سايبلي جواب عند ماما، أنه فخور بيا ومبسوط بيا أوي، ولكن هو مساعدنيش خالص، وجالي تليفون من الأستاذ جلال الشرقاوي عايزني معاه في مسلسل، وتفاجئت أن أنا هطلع مرات أونكل سعيد وماحدش فينا عارف أن التاني هو اللي هيعمل الدور، وشوفت في عينه خوف لأن الدور كان تقيل.