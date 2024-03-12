رغم التضييقات.. 45 ألف فلسطيني يشاركون في صلاتي العشاء والتراويح بالمسجد الأقصى

رغم قيود الاحتلال الإسرائيلي، توافد عشرات الآلاف من المصلين الفلسطينيين لأداء صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، اليوم الثلاثاء، في إطار تأكيدهم على أهمية المحافظة على هذا الموقع المقدس واستمرارية توجيه الصلوات إليه.

ووفقًا لتصريحات دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، فإن نحو 45 ألف مواطن شاركوا في أداء صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى، متجاوزين بذلك الإجراءات القمعية التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وعلى الرغم من حضور الآلاف من المصلين، أفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال منعت عددًا من الشبان من دخول المسجد الأقصى، في إجراء يأتي في سياق تشديد الإجراءات الأمنية المفروضة في المسجد ومحيطه من قبل الاحتلال للشهر الخامس على التوالي، مما أثار توترًا واستياءً بين المصلين والفلسطينيين.