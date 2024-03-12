الزمالك يسقط أمام الجونة بثلاثية في الدوري

سقط فريق الزمالك في فخ الهزيمة بنتيجة 3-2، أمام فريق الجونة مساء اليوم الثلاثاء باستاد خالد بشارة في الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

سجل ثلاثية الجونة، رضا صلاح، لاكي إيمانويل، فرانك إتوجا في الدقائق، 30 و74 و81، بينما سجل ثنائية الزمالك أحمد فتوح وسامسون أكينولا في الدقائق 51 و56 .

خاض الزمالك لقاء اليوم بتشكيل يضم:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - محمود علاء - عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - أحمد حمدي.

خط الهجوم : ناصر ماهر - سامسون أكينيولا- محمود عبد الرازق "شيكابالا".

الهزيمة جمدت رصيد الزمالك عند النقطة 15 في المركز الثالث عشر لجدول ترتيب الدوري، بينما ارتفع رصيد الجونة للنقطة 22 في المركز السادس لجدول الترتيب .