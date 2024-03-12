حميد الشاعري يطرح أغنية "مش مركون ع الرف" لدعم أطفال السرطان

طرح حميد الشاعري أغنية جديدة ضمن حملة دعائيه لصالح مستشفى 57357، وفور عرض الأغنية على شاشات القنوات، لاقت إشادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الأغنية تحمل معاني إنسانية راقيه، إذ تحث الإنسان على كيفية التغلب على اليأس والأزمات، وتبث روح الأمل في مرضى السرطان وخاصة الأطفال، ويظهر مع حميد الشاعري في كليب الأغنية مجموعة من الأطفال.

الأغنية كلمات أيمن شوقي، وألحان شادي حسن، وتوزيع طارق عبد الجابر، وإخراج ميدو عادل.

تقول كلمات الأغنية:

انا مش مركون عالرف..

انا هبنى بإيدى الحلم..

انا هفضل اسابق لازم اكون فى بدايه الصف..

أنا شخص جديد وهبدأ تانى م الاول..

حياتى أكيد هتتغير هتتحول..

بكل إراده أهد الصعب هتحمل..

هحارب اليأس واشيله خلاص من جوايا..

هدوس عالخوف وهبنى بقوتى بدايه..

وطول منا بكسر الازمات واعديها..

هشوف كل اللى بتمناه بقا معايا

عرضت الأغنية اليوم على عدد من القنوات ضمن الحملة الدعائية لمستشفى 57358، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم.