"مصر أكتوبر": القاهرة تبذل جهودًا مضنية للتخفيف عن الأشقاء في غزة

أشادت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، باستمرار جهود الدولة المصرية فى تقديم الدعم والمعاونة للأشقاء الفلسطينيين خاصة فى شهر رمضان الكريم، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث واصلت اليوم الثلاثاء ،طائرات النقل العسكرية المصرية ونظيراتها من الدول المشاركة ضمن التحالف الدولى أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية وذلك بصفة يومية على شمال قطاع غزة ، والذي يأتي استمرارًا مع تدفق المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح البرى للتخفيف عن أبناء الشعب الفلسطينى الشقيق.

وأكدت "مديح" فى تصريحات لها اليوم الثلاثاء، أن مصر تبذل جهودا مضنية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق الأعزل، موضحة أن مصر نجحت في حشد الرأي العام العالمي لدعم القضية والوصول لحل عادل بحل الدولتين والعودة لحدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر، أن إسرائيل وقواتها في غزة انتهكت كل الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية ، والقت بالقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية عرض الحائط، مطالبة المجتمع الدولي بالوقوف على مسئولياته والتدخل الفوري لوقف الحرب فى غزة حقنا لدماء الأبرياء ووقف جرائم الحرب التي ترتكبها اسرائيل بحق المدنيين.

وأكدت "مديح" أن مصر مستمرة فى دعمها التاريخي للقضية الفلسطينية وللأشقاء حتى يحصلوا على حقوقهم المشروعة، موضحة أن مصر لم تغلق معبر رفح منذ ٧ أكتوبر الماضي وبذلت جهود حثيثة لانفاذ المساعدات للقطاع، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال كثفت مساعيها لعرقلة دخول المساعدات استمرارا لجرائمها فى قطاع غزة.