الكهرباء: استقرار تام فى الشبكة ووقف تخفيف الأحمال خلال شهر رمضان

اكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لم يتم تسجيل شكاوى لانقطاعات التيار خلال الأيام الاولي من رمضان وأن فرق الطوارئ المشكلة فى شركات انتاج وتوزيع ونقل الكهرباء السبع عشر جاهزة لمواجهة أية اعطال فورا وأنه يجرى التنسيق مع قطاع البترول بمختلف المستويات لتلبية متطلبات وحدات التوليد من الغاز والوقود البترولى لضمان توفير متطلبات المواطنين من الكهرباء .

وأوضح المهندس حسام عفيفي رئيس شركه توزيع كهرباء شمال القاهره بان معدلات الاستهلاك فى الحدود الطبيعية وان هناك استقرار تام فى الشبكة فى الوقت الذى يتتم فيه العمل لانجاز الخطه الاستثماريه حيث من المستهدف اقامه 6 موزعات جديده وانشاء 126 محول و 26 كشك و 91 لوحه جهد متوسط و 115 كلم كابلات جهد متوسط وقد بلغت نسبه التنفيذ للخطه الحاليه اكثر من 65% في 31/12 الماضي وان معدلات الاعطال وصلت لادنى المستويات كما يجري تنفيذ مشروعين للتحكمات الاليه وهو من شانه تحقيق استقرار كبير للتيار في المناطق التي تغطيها الشركه حيث وصلت كافه معدات ومهمات مركز التحكم الحلميه الى مصر تمهيدا لبدء اعمال التركيبات والتشغيل والتنفيذ.

استعرض المهندس محمد عسل رئيس شركة توزيع شمال الدلتا برامج العمل لتقديم خدمه عصرية للمواطنين بكفاءه وتحسين جوده التغذيه الكهربائيه عن طريق رفع اداء مكونات الشبكه وتم رفع كفاءة فرق الصيانة المركزية بقطاعات الشركة وعددها (19) فرقة بإجمالي عمالة (130) فرد وعدد (3) فرق صيانة تحت الجهد بقطاعات شمال وجنوب الدقهلية وكفر الشيخ بإجمالي عمالة (25) عامل ] وتم تزويد جميع فرق صيانة وإزالة الأعطال بعدد ومهمات الصيانة والسلامة والصحة المهنية اللازمة لإتمام الأعمال طبقاً للأصول الفنية المعتمدة وتم تنفيذ خطة الصيانة السنوية بنسبة 100% .

وكان قد تلقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة تقريرا من المركز القومى للتحكم وغرفة العمليات المركزية بالوزارة و من رئيس القابضة للكهرباء المهندس جابر الدسوقى ورؤساء الشركات عن موقف الشبكة الكهربائية والإجراءات الجارى اتخاذها لتأمين مكوناتها والتغلب على الاعطال التى قدد تحدث مؤكدا انه يتابع بصفة دورية منظومة الشكاوى بالقطاع التى تتلقى شكاوى المواطنين لمتابعة خطوات التعامل معها اولا باول لضمان حصول كل مواطن على حقة فى الوقت الذى يتم فية اتباع اقصى الاجراءات للحفاظ على حقوق الدولة والمال العام

واشارت التقارير الى التنسيق مع الوزارات المعنية خاصة البترول لتوفير الوقود والاوقاف لترشيد استهلاك دور العبادة من الكهرباء وعدم التوسع فى تشغيل اجهزة التكييف نظرا لاعتدال درجات الحرارة واستبدال الانارة التقليدية باخرى موفرة وان استهلاك الكهرباء شهد انخفاضا عن معدلاتة فى الايام الاولي من شهر رمضان وانه لم يتم تسجل اية شكاوى جماعية من انقطاع التيار بعد ان تعاملت فرق الطوارئ والانتشار السريع مع كافة الحالات الفردية واعادت التيار للمواطنين فى اوقات قياسية.