650 محاميا تشيليا يقدمون شكوى أمام "الجنائية الدولية" ضد نتنياهو وحكومته

تقدم أكثر من 650 محاميًا تشيليًا بشكوى قانونية لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد الحكومة الإسرائيلية ورئيسها بنيامين نتنياهو، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفقا لوكالة “وفا”.

قدم الشكوى وفد يمثل المحامين ورئاسته نيلسون حداد، الذي شغل سابقًا منصب سفير تشيلي في مصر والعراق والأردن، وشمل الوفد أيضًا العضو في مجلس الشيوخ ورئيس لجنة حقوق الإنسان والعلاقات الدولية فرانشيسكو شهوان، والمحامي الباحث رودولغو ماركوني.

وأفاد حداد بأن من المتوقع أن ينضم محامون آخرون من دول أميركا اللاتينية إلى دعم هذه الشكوى.