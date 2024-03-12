ads
الثلاثاء 12 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

البابا تواضروس يقدس زيتي الميرون والغاليلاون بدير الأنبا بيشوي

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أقيمت، اليوم الثلاثاء، صلوات قداس تقديس زيت الميرون تلاها قداس زيت الغاليلاون واختتمت الصلوات بقداس القربان “الإفخارستيا” ليوم تقديس الميرون والغاليلاون والذي تكون فصول قراءاته مناسبة لهذا الحدث.

ووصل قداسة البابا في التاسعة من صباح اليوم إلى كاتدرائية دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وبرفقته الآباء المطارنة والأساقفة، وبدأ قداسته الخطوة الأولى من خطوات طقس الميرون، وهي "قداس تقديس زيت الميرون" حيث وُضِعَتْ الآنية الثمانية التي تحوي زيت الميرون داخل الهيكل، قبل بدء الصلوات تمهيدًا للتقديس.

يمتاز قداس الميرون وكذلك قداس تقديس الغاليلاون بأن لهما ترتيب طقسي يسير على نفس نمط القداس الإلهي المعتاد، مع بعض الاختلافات تتمثل في نصوص الصلوات والطلبات والتي تركز على طلبات لأجل تقديس الزيت، وفي قداس تقديس الميرون يقرأ سفر النشيد إلى جانب قراءات البولس والكاثوليكون والإبركسيس ومزمور وإنجيل القداس.

ويوجد ضمن الصلوات طقس فريد لا يقام سوى في تقديس الميرون، وهو طقس الدورة التي جرت داخل الهيكل والتي حمل خلالها قداسة البابا كتاب المستاغوجيا أي (تعليم الإيمان) وطاف به ثلاث مرات ومعه عدد من أساقفة الكنيسة.

وكتاب المستاغوجيا “تعليم الإيمان”، كان يستخدم في تعليم الموعوضين (الراغبين في الانضمام إلى الإيمان المسيحي) قبل نوالهم سر المعمودية، ومن ثم دهنهم بزيت الميرون لنوال سر الميرون.

وعقب الدورة قال قداسة البابا: "نحن الآن في قداس تقديس زيت الميرون وبالقراءات والصلوات والألحان يتقدس زيت الميرون".


وأضاف: "ضمن طقس تقديس الميرون نقرأ سفر نشيد الأناشيد، الذي نسميه سفر البالغين، وهو سفر علامته المحبة المقدسة، وهو مكون من ثمانية أصحاحات، ورقم ٨ يرمز للأبدية، فهو سفر المحبة التي تصل بنا إلى الأبدية، ونقرأه أيضًا لأنه تُذكَر فيه معظم مكونات زيت الميرون."

ثم بدأ قداسة البابا بقراءة سفر النشيد، فقرأ الإصحاح الأول منه وتلاه الآباء الأساقفة.

واستُكمِلت صلوات قداس تقديس زيت الميرون، واختتمت برشم الزيت باسم الثالوث بفم قداسة البابا ليكتمل بذلك قداس تقديس زيت الميرون.

وأكد قداسة البابا قبل بدء قداس تقديس الغاليلاون أن الميرون بحسب تاريخ الكنيسة يمكن عمله في أي وقت وفي أي مكان وأنه لا يمكن عمله في فترة خلو الكرسي البطريركي لأن عمله مرتبط بوجود الأب البطريرك.

وأضاف: "سوف نضع خميرة الميرون المقدس يوم شم النسيم، وهذه الخميرة التي نتناقلها كل مرة نعمل فيها الميرون، فيها من الحنوط التي كانت موضوعة على جسد السيد المسيح قبل دفنه في القبر، وبهذا نتلامس مع الحنوط التي لامست جسد المسيح، لذا نسمي من يمسح بالميرون بأنه ممسوح."

وبدأ بعدها مباشرة قداس تقديس الغاليلاون، تلاه قداس القربان ليوم تقديس الميرون والغاليلاون.

3cf0f0f3-f62e-43c3-b9c2-4235ba536bf2
3cf0f0f3-f62e-43c3-b9c2-4235ba536bf2
2b9d6e83-d116-43e3-87dd-01c333efeaf0
2b9d6e83-d116-43e3-87dd-01c333efeaf0
83ebad4f-7ca0-4bfa-8583-d329993610dc
83ebad4f-7ca0-4bfa-8583-d329993610dc
23a78479-4193-406b-b630-d34b6f85c6d1
23a78479-4193-406b-b630-d34b6f85c6d1
c2e3fdd4-7af9-4500-896b-ee9ed24d0b99
c2e3fdd4-7af9-4500-896b-ee9ed24d0b99
65e8b10e-1469-4e44-b8f9-ab9233752fa7
65e8b10e-1469-4e44-b8f9-ab9233752fa7
7336d1f7-ac41-4d47-b2cf-fe94c59ec0e1
7336d1f7-ac41-4d47-b2cf-fe94c59ec0e1
قداس تقديس زيت الميرون زيت الغاليلاون كاتدرائية دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون