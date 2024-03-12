برنامج الأغذية العالمي يحذر من توقف المساعدات الغذائية للاجئين السودانيين في تشاد

حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم من أن المساعدات الغذائية المقدمة لمئات آلاف اللاجئين السودانيين في تشاد، والذين يعيش بعضهم على شفا المجاعة، ستتوقف الشهر المقبل ما لم يتم تقديم مزيد من التمويل، وفقا لـ "رويترز".

أزمة متفاقمة

فرّ أكثر من نصف مليون لاجئ سوداني إلى تشاد منذ اندلاع الصراع في السودان قبل عام تقريبا، عبر الحدود الصحراوية الطويلة بين البلدين. وأصبحت تشاد، التي تستضيف حاليًا أكثر من مليون لاجئ، واحدة من المناطق الرئيسية للاجئين في أفريقيا.

يواجه برنامج الأغذية العالمي صعوبات في توفير الطعام لجميع اللاجئين، حيث لا يحصل الكثيرون منهم على وجباتهم كاملة. ويعاني ما يقرب من نصف اللاجئين السودانيين، وخاصة الأطفال دون سن الخامسة، من فقر الدم الحاد.

قال بيير هونورات، المدير القُطري لبرنامج الأغذية العالمي في تشاد: "لقد خفضنا بالفعل عملياتنا بطرق لم يكن من الممكن تصورها قبل بضع سنوات فقط، مما يترك من يحتاجون إلى الطعام على شفا المجاعة".

وأضاف هونورات: "نحن بحاجة إلى مانحين لمنع تحول الوضع إلى كارثة شاملة".

حذر برنامج الأغذية العالمي أيضًا من أن مسار الإمدادات من تشاد إلى إقليم دارفور بالسودان، حيث يتفاقم الجوع، معرض للخطر بسبب نقص التمويل.

مع المزيد من الموارد، سيتمكن برنامج الأغذية العالمي من تعزيز مخزون الغذاء قبل موسم الأمطار، عندما تنقطع الإمدادات عن بعض اللاجئين في تشاد بسبب ارتفاع منسوب الأنهار.

يطالب برنامج الأغذية بشكل عاجل بمبلغ 242 مليون دولار لدعم عملياته في الأشهر الستة المقبلة.