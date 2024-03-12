انطلاق الدورة الرمضانية لكرة القدم "دياموند 3" بشبرا النملة

انطلقت مساء أمس الاثنين مع أول أيام شهر رمضان المبارك، فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم “دياموند3” والتي ينظمها مركز شباب شبرا النملة التابع لإدارة طنطا أول بمحافظة الغربية.

وأشار يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية إلى أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وجه بتفعيل دور مراكز الشباب على مستوى الجمهورية خلال شهر رمضان المبارك وتقديم أفضل الخدمات للنشء والشباب عن طريق إقامة الدورات الرمضانية الخماسية فى كرة القدم والسلة والألعاب الجماعيه وكذلك الألعاب الفردية وإقامة الأنشطة الثقافية.

وعلى نفس الجانب أكد الدكتور خالد الشرقاوي مدير إدارة الشباب والرياضه بطنطا أنه سيتم متابعة تنفيذ جميع الأنشطة والمشروعات داخل مراكز الشباب خلال شهر رمضان الكريم بصفه دورية ومستمرة.

وأشار أمير قابيل وأسعد إبراهيم منسقي الدورة إلى أنها تتم بمشاركة 32 فريقا من مختلف قرى مركز طنطا مقسمين إلى 8 مجموعات وسيتم تقديم جوائز قيمه للمشاركين من بينها جائزة عمرة وجوائز أخرى عينية.

حضر الافتتاح المستشار أحمد العبد عمدة قرية شبرا النملة ورشدي الوهيدي مدير مركز الشباب ومشايخ القرية وعدد من القيادات الشعبية والمئات من أهالي القرية والقرى المجاورة.