"كل عام وأنتنَّ للحياة حياة".. تنظيم احتفال بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بالمنوفية

نظمت مديرية العمل بمحافظة المنوفية من خلال وحدة المساواة بين الجنسين، فعاليات الاحتفال بيوم المرأة العالمى بديوان عام المديرية، تحت شعار "كل عام وأنتنَّ للحياة حياة"، تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة 8 مارس من كل عام، وذلك اعترافا وتقديرا لدور المرأة الحيوي ومكانتها المتميزة گأم كأخت كزوجة كزميلات في العمل والدراسة .

وجرى خلال الاحتفال تكريم السيدات المتميزات خلال العام، والنماذج الناجحه للأمهات والموظفات المجتهدات فى العمل، وتقديم دروع تكريمية لهم وهدايا عينية لتقديم الدعم المعنوى لهم لتحقيق مزيداً من النجاح والعطاء، بحضور لفيف من الزملاء من المكاتب والمناطق التابعة للمديرية، والمدعوين من القيادات التنفيذية داخل محافظة المنوفية.

وأوضح سعد عبد الحميد مدير مديرية العمل بالمنوفية، أن تلك الفعاليات تأتي فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالمراة وتمكينها اقتصادياً وتفعيل دور وحدة المساواة بين الجنسين وفروعها بالمحافظات لتقوم بدورها الهام فى توعية وتثقيف ودعم المرأة فى مختلف مجالات العمل، للمشاركة فى عمليات التنمية كعنصر أساسى.

وأضاف مدير المديرية أنه ألقى كلمة خلال الفعاليات قدم فيها التهاني والتحية للمرأة المصرية بصفة عامة، وللموظفات بمديرية العمل بالمنوفية بصفة خاصة، مؤكداً أهمية دور المرأة فى تنفيذ خطط التنمية، فدورها أساسي فى جميع الجهود، فهي نصف المجتمع، كما أشرف على الفعاليات كريستنا إبراهيم عبده وأعضاء الأمانة الفنية لوحدة المساواة بين الجنسين.

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