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الثلاثاء 12 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

المشدد 3 سنوات لتشكيل عصابي في النصب وتزوير العقود السكنية بالقاهرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة تشكيل عصابي بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة النصب والتزوير بمنطقة النزهة.
 وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ألقت القبض على ٣ أشخاص  حال استقلالهم سيارة مستأجرة، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية نظير بيع على وحدات سكنية، متخذون من شقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة النزهة مسرحاً لممارسة نشاطهم الإجرامي.
وتم بإرشاد أحدهما ضبط ٣ أختام خاصة بمزاولة نشاطهم الإجرامي وبعض العقود طابعة لاب توب وأضافوا بارتكابهم ٥ وقائع أخرى بذات الأسلوب.
باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين واتهموهم بالنصب عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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