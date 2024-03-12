بدء المقابلات الشخصية للمتخلفين عن حضور مسابقة وظيفة معاون «نيابة إدارية».. غدا

تبدأ هيئة النيابة الإدارية، غدا الأربعاء الموافق 13 مارس، المقابلات الشخصية للمتخلفين عن حضور المقابلة الشخصية لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من دفعة 2023، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا، وذلك بمقر النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر، ميدان النجدة، فيما يكون الاستعلام عن مواعيد المقابلة لكل متقدم بالرقم القومى الخاص به.

ووضعت النيابة الإدارية عددا من التعليمات طالبت المتقدمين للوظيفة بضرورة مراعاتها وجاءت كالآتي:-

1_ التأكيد على الحضور في الموعد المحدد لكل متقدم.

2_ ضرورة إحضار أصل بطاقة الرقم القومي للمتقدم.

3_ التأكيد على حضور الاختبار بدون الهاتف المحمول.

4_ التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية «ارتداء الكمامة».