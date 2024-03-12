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الثلاثاء 12 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الأهلي يسعى لمواصلة الانتصارات في الدوري على حساب البنك

الأهلي
الأهلي
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يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره البنك الأهلي في التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي في الجولة 15 من مسابقة الدوري الممتاز. 

ويبحث الفريق الأحمر عن فوز جديد وحصد 3 نقاط يتقدم بها في جدول ترتيب الدوري في انتظار خوض باقي المباريات المؤجلة عقب فترة التوقف الدولي. 

ويدخل الأهلي مباراة البنك بمعنويات كبيرة بعد التتويج بكأس مصر بالفوز على الزمالك بثنائية دون رد يوم الجمعه الماضي. 

ويحتل الأهلي المركز العاشر في جدول الدوري برصيد 17 نقطة من 7 مباريات فقط، بينما يأتي فريق البنك الأهلي في المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة. 

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