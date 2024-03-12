حسام حسن يزور أحمد رفعت في المستشفى للاطمئنان عليه

حرص حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر علي التوجه للمستشفي المتواجد بها أحمد رفعت لاعب فيوتشر للاطمئنان عليه ومتابعة حالته الصحية بعد أن تعرض أحمد رفعت للإصابة والإغماء وسقوطه داخل أرض الملعب، قبل أن يتدخل الجهاز الطبي لفريقه ويقوم بعلاجه، وتم نقله بسيارة الإسعاف إلى أقرب مستشفى في ظل معاناته من إصابة خطيرة.



وتواجد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر في مباراة الاتحاد السكندري لمتابعة المباراة.

وتعادل الاتحاد السكندري مع مودرن فيوتشر سلبيا في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ16 من مسابقة الدوري المصري الممتاز