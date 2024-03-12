النني يفتتح غرفة للصلاة في ملعب أرسنال

في مبادرة إنسانية رائعة، افتتح لاعب وسط أرسنال، محمد النني، غرفة للصلاة داخل ملعب الإمارات، لتكون متاحة للاعبين خلال أيام المباريات.

ونشر النني عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا له وهو يقص شريط افتتاح الغرفة، معبرًا عن فخره بهذه الخطوة.

وعلق النني على الصور قائلًا: "فخور جدًا بافتتاح غرفة صلاة للاعبين في ستاد الإمارات. إنّ امتلاك هذه المساحة للتأمل والصلاة سيُحدث فرقًا كبيرًا في حياة لاعبي أرسنال على المدى الطويل. أنا ممتن حقًا للعاملين وكل من شارك في تحقيق ذلك."

وأظهر مقطع فيديو قصير مرافق للصور، ملصقًا على باب الغرفة مكتوب عليه: "افتُتحت رسميًا من جانب محمد النني يوم 8 مارس 2024".

وتُعدّ هذه الخطوة الأولى من نوعها في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن المرجح أن تُشجع أندية أخرى على اتّخاذ خطوات مماثلة.

ويحتل أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة متساويا مع ليفربول، فيما يأتي مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 63 نقطة، ويحتدم الصراع بين الثلاثي على لقب البريميرليج.



