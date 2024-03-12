الرئيس الأوكراني: الجيش يعمل على تحقيق الاستقرار في مواقع قوات الدفاع

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن جيش بلاده يعمل على تحقيق الاستقرار في مواقع قوات الدفاع على جبهات القتال مع روسيا.

وقال زيلينسكي في كلمة له عبر الفيديو نقلتها وكالة أنباء "يوكراينفورم" أمس الإثنين، إن "القوات تقوم الآن بتثبيت مواقعنا على الجبهة، وهم يفعلون ذلك على الرغم من أن الإمدادات من شركائنا لا تزال محدودة إلى حد كبير، وأنا ممتن لكل جندي وقائد ولجميع محاربينا الذين يضمنون دفاعنا وعملياتنا على الخطوط الأمامية بقوتهم وصمودهم".

وأشار إلى وجود مشاريع مشتركة مع بعض الحلفاء من أجل "الزيادة المستمرة في إمداداتنا من الأسلحة التي نحتاجها بشدة من أجل استقلالنا، حيث الطائرات بدون طيار، والقذائف، والمدفعية، والمركبات، ودعم التحصينات الحالية وإنشاء تحصينات جديدة على الأقل في ثلاثة خطوط من قواتنا، وهي مصممة لمواجهة التهديدات".

ولفت زيلينسكي إلى أنه ناقش مع رئيس المخابرات الدفاعية في أوكرانيا بودانوف عددا من القضايا من بينها احتمالات الخطط العسكرية الروسية.