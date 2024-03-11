"عتبات البهجة" يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرض الحلقة الأولى

تصدرت الحلقة الأولى من مسلسل "عتبات البهجة"، للنجم الكبير يحيى الفخرانى تريند موقع X ، والتى عُرضت على قناة DMC، حيث شهدت الحلقة الأولى من المسلسل عدة أحداث لاقت استحسان الجمهور.

ظهر في الحلقة الأولى بهجت الأنصارى، والذى يجسده الفخرانى وهو يشارك فى كشك لزيادة دخله المالى، لينفق على أحفاده، فضلا عن مشاركته فى سنتر دروس لطلاب الثانوية العامة.

وشهدت الحلقة الأولى أيضا العديد من الأحداث منها صراع الأجيال، ما بين الحياة التى كان يعيشها الفخرانى، والحياة التى يعيشها حفيده، فضلا عن تسليط الضوء على الصداقة الممتدة لسنوات بين "عرفان"، ويجسده الفنان الكبير صلاح عبد الله، و"بهجت الأنصارى".

وظهرت الفنانة جومانا مراد فى دور "نعناعة"، صاحبة كشك سجائر ومنتجات غذائية تشارك فيه بهجت الأنصارى، وهو دور جديد ومختلف عليها، مما لفت إنتباه الأنظار إليها مع ظهورها فى الحلقة الأولى.

مسلسل عتبات البهجة بطولة يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، عمرو صحصاح، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، والعمل مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد، ومعالجة تليفزيونية دكتور مدحت العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة.