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الإثنين 11 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

الخارجية الأوكرانية تستدعي سفير الفاتيكان بعد دعوة البابا لوقف إطلاق النار

البابا فرانسيس
البابا فرانسيس
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استدعت وزارة الخارجية الأوكرانية ممثل الفاتيكان في كييف فيسفالداس كولبوكاس، عقب دعوات البابا فرانسيس للمفاوضات ووقف إطلاق النار.

وأوضحت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان لها اليوم 11 مارس الجاري، أنه تمت دعوة السفير البابوي إلى أوكرانيا، فيسفالداس كولبوكاس، إلى وزارة الخارجية الأوكرانية بسبب تصريحات قداسة البابا فرانسيس التي نُشرت مؤخرًا في وسائل الإعلام"، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم.

وأُبلغ السفير بأن كييف تشعر بخيبة أمل إزاء كلمات البابا بشأن الدعوات للمفاوضات.

وأشارت الخارجية الأوكرانية، إلى أن كييف لم تتوقع مثل هذه الدعوات من البابا، ولكنهم كانوا يتوقعون إشارات حول الحاجة إلى توحيد فوري للقوات.

وفي وقت سابق، قال البابا إن الجانب الخاسر في الصراع في أوكرانيا يجب أن يتحلى بالشجاعة لرفع الراية البيضاء والتفاوض. وقال المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني إن كلمات البابا بشأن العلم الأبيض لأوكرانيا تعني ضمنا الانتقال إلى المفاوضات، وليس استسلام كييف.

انتقد فلاديمير زيلينسكي البابا فرانسيس بعد دعوته أوكرانيا إلى رفع العلم الأبيض.

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