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الإثنين 11 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

السقا لـ"رامز جلال": أنت بهدلتنا معاك

رامز جاب من الآخر
رامز جاب من الآخر
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وقع الفنانان أحمد السقا وباسم سمرة، ضحية حلقة مميزة من برنامج "رامز جاب من الآخر" الذي يقدمه الفنان رامز جلال على قناة إم بي سي مصر.

وقال باسم سمرة حينما شاهد أحمد السقا وسط صدمة: "مين دا انت متفق معاه انت ايه اللي جابك.. كده يا رامز مش تعمل حوار زي الناس"، ورد أحمد السقا: "أنت بهدلتنا معاك يا رامز".

ورد عليهم رامز جلال،: "حمد الله على السلامة واسفين على الرخامة.. أهلا بيكم في رامز جاب من الأخر أهلا بالمساخر".

يُعرض برنامج رامز جلال الجديد في رمضان 2024 بعد الإفطار مباشرة، في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت مصر، و7 بتوقيت مكة المكرمة، عبر شاشة قناة MBC مصر ومنصة شاهد.

 

رامز جاب من الأخر أحمد السقا وباسم سمرة الفنان رامز جلال