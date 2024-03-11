جرائم المحتل وصمود أهل غزة.. قصص واقعية يرويها شهود عيان في ندوة بالمصري الديمقراطي

نظم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ندوة بعنوان "جرائم المحتل وصمود أهل غزة: قصص حية يرويها شهود عيان".

تحدث الشاعر الفلسطيني ناصر عطا الله عضو اتحاد كتاب وأدباء فلسطين عن معاناة الشارع الفلسطيني بصفة عامة وأهل غزة بصفة خاصة.

واستعرض الشاعر ما يقوم به الكيان الصهيوني من محاولات لطمس الهوية العربية والإسلامية في فلسطين.

وروى الشاعر الفسطيني مصعب أبو توهة قصة اعتقاله وما تعرض له من انتهاكات خلال فترة اعتقاله.

وتحدث الإعلامي الرياضي الفلسطيني والحكم الدولي إيهاب الأغا عن الخسائر التي تكبدتها المنشآت الفلسطينية والتي تدمرت بشكل كامل نتيجة القصف الصهيوني المتكرر.

وتناول المسعف عماد سالم الوضع في القطاع الصحي والطبي في غزة، مؤكدا أن الوضع سئ للغاية ولا يوجد أدوية في المستشفيات.

أدار الندوة الصحفي عبد الراضي الزناتي عضو الهيئة العليا وامين إعلام المصري الديمقراطي الاجتماعي بمحافظة الجيزة.

حضر الندوة العديد من قيادات الحزب واعضائه وعدد من الشباب المهتمين بالقضية من خارج الحزب.