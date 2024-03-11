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الإثنين 11 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ المنيا يتفقد مشروع "قدرة الفول المدمس" لتوزيعها بالمجان على الأسر الأكثر احتياجًا

محافظ المنيا يتفقد
محافظ المنيا يتفقد مشروع " قدرة الفول المدمس" لتوزيعها يوميا
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تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الاثنين مشروع "قدرة الفول المدمس" خلال شهر رمضان،  كدعم من المحافظة، يتم توزيعه سنوياً، طوال أيام الشهر الكريم بالمجان على الأسر الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية، في جميع أحياء مدينة المنيا، مراعاة للبعد الاجتماعي بين كافة فئات المواطنين، بحضور عامر طه رئيس المدينة والجهات المعنية.

أوضح المحافظ انه تم الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم، من خلال إقامة معارض "أهلا رمضان"بجميع مراكز المحافظة، يتم من خلالها توفير كافة السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، بالتنسيق مع مجموعة من السلاسل التجارية، بنسبه مخفضة تصل من 20% إلى 30% بالإضافة لإقامة منافذ لعرض وبيع اللحوم الطازجة بأسعار مخفضة.

وأضاف المحافظ أن المنيا استقبلت ٦٨٩ طن من المواد الغذائية الجافة ليتم توزيعها على ٢٨٠ ألف مواطن فى قرى ومراكز المحافظة ضمن "قافلة أبواب الخير" من صندوق تحيا مصر، والتي تعد أكبر قافلة مساعدات إنسانية أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وينفذها صندوق تحيا مصر، لدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدنى، وذلك لتوفير المواد الغذائية للأسر والفئات المستهدفة استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المعظم، لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية.

وأكد المحافظ، استمرار جهود الأجهزة التنفيذية للمساهمة في تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا، خلال شهر رمضان الكريم، للتخفيف عن كاهل المواطنين، وتوفير كافة المواد الغذائية والسلع لجميع فئات المواطنين عامة، والأسر الأكثر احتياجا بصفة خاصة.

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