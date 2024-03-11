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الإثنين 11 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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مع أول أيام شهر رمضان.. مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات على شمال قطاع غزة| شاهد

المساعدات الجوية
المساعدات الجوية
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بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبالتزامن مع أول أيام شهر رمضان المبارك كثفت القوات الجوية المصرية بالتعاون مع نظيرتها من دولة الإمارات العربية المتحدة من طلعاتها من مطار العريش لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات الغذائية والطبية على شمال قطاع غزة. 


فيما تواصل عناصر القوات الجوية المصرية المشاركة فى التحالف الدولى بالمملكة الأردنية الهاشمية تنفيذ طلعات يومية بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لإسقاط كميات من المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة بشمال القطاع للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين فى ظل الظروف الحالية.

الإمارات العربية المتحدة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القوات الجوية المصرية القائد الاعلي للقوات المسلحه اول ايام شهر رمضان