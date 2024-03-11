حوار خاص.. «صابرين» لـ«البوابة نيوز»: سعيدة بعرض «مسار إجباري» في رمضان.. «المتحدة» ونادين خان والشباب أسباب شجعتني بشدة للمشاركة في المسلسل

صابرين:

أنا مع تصدر الشباب للمشهد .. وخضت تجربة البطولة في مثل عمرهم

أتعامل مع "أحمد داش وعصام عمر" كأولادي وأصحابي وأستمتع بالعمل معهما

أكثر ما يميز جيل الشباب أنهم في قمة الاحترام ويعون جيدًا قيمة الفنانين الكبار

أتشوق لمشاهدة "الحشاشين" وهذا الموسم سيكون بعنوان "انطلاقة نسائية كبيرة"

سيكون أمراً عظيمًا لو عادت شريهان لتقديم الفوازير

والدي أكثر إنسان أفتقده في رمضان الحالي

أتمنى التوفيق لـ"منى زكي" في تقديم شخصية "أم كلثوم"

لا مانع من تكرار تجربة السيرة الذاتية .. فأنا أعشق التحدي

تشارك الفنانة الكبيرة صابرين في الموسم الرمضاني الحالي من خلال مسلسل "مسار إجباري"، الذي تخوض من خلاله تجربة جديدة بمشاركة مجموعة من شباب الفنانين منهم أحمد داش وعصام عمر.

وعن هذه التجربة قالت الفنانة صابرين، إن أكثر ما شجعها على المشاركة في مسلسل "مسار إجباري" هو أنه يعد بمثابة أول مولود بشكل مباشر لشركة المتحدة، وأيضاً وجود اسم المخرجة نادين خان، بالإضافة لوجود الشباب الذين أرى أنهم سيكون لهم مستقبل عظيم.

وأضافت صابرين أنها سعيدة بالعمل مع أحمد داش وعصام عمر ، وأكثر ما يميز هؤلاء الشباب هو أنهم يعلمون جيداً قيمة الفنانين الذين يتعاملون معهم ، كما أنها تتعامل معهم مثل أولادها وأصحابها ، مشيرة إلي أن الشباب لابد أن يتصدروا المشهد، وأنها سبق وقدمت بطولات وهى في نفس المرحلة العمرية ، مثل مسلسل "هالة والدراويش" وغيرها .. عن مسلسل "مسار إجباري" وتجربتها مع النجوم الشباب ، والعديد من القضايا الفنية الأخري التقت «البوابة نيوز» مع الفنانة صابرين وكان الحوار التالي:

في البداية ما الذي شجعك على المشاركة في مسلسل “مسار إجباري”؟

هناك عدة أشياء شجعتني على قبول هذه التجربة ، ويأتي على رأسها أن المسلسل يعد أول بداية مولود للمتحدة بشكل مباشر ، بالإضافة إلي وجود اسم المخرجة نادين خان ، وأيضاً وجود شباب متميز من الفنانين الذين أرى أن مستقبلهم سوف يكون عظيماً ، وأود أن أشير إلى أنني أحببت هذا العمل حتى من قبل أن أعرف دوري به ، لأن التركيبة نفسها رائعة، وأنا أهوى دائماً خوض مثل هذه التجارب.

وماذا عن الإطار العام الذي تدور حوله أحداث المسلسل؟

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي مع الشباب حول أب يورث هموما كثيرة لعائلتين لا دخل ولا ذنب لهما بما فعله هذا الأب قبل وفاته ، حيث يستيقظ أفراد العائلتين ليجدوا أنفسهم فجأة في كذبة كبيرة .

وماذا عن رأيك في تصدر النجوم الشباب للمشهد في هذا العمل؟

دعني أقول لك بكل صدق أنه لابد وأن يتصدر الشباب وتمنح لهم فرص البطولة ، وعن نفسي وأنا في نفس عمرهم خضت مثل هذه التجارب وتصدرت المشهد وقدمت البطولة في العديد من الأعمال منها مسلسل "هالة والدراويش" وغيرها ، وأرى أن لكل وقت لابد أن نأخذ جماله ورونقه ، وإن شاء الله يكون "وشنا كلنا حلو علي بعض" ، كما لابد أن أشير إلى أنني كنت في حاجة للتعامل مع هذه الفئة العمرية من شباب الفنانين مثلما حدث في "مسار إجباري" مع أحمد داش وعصام عمر ، وخاصة أن الأعمال التي قمت بتقديمها والمشاركة فيها خلال الفترة الماضية ، من سير ذاتية وأعمال للأستاذ نجيب محفوظ والأستاذ وحيد حامد، كانت معظمها في منطقة بعيدة أوي عن الشباب ، وحان الوقت للتعامل مع هؤلاء النجوم الشباب.

بعد التعامل مع هؤلاء الشباب .. ترى ما أكثر ما يميزهم؟

يمتاز هؤلاء الشباب بأشياء كثيرة لعل من أهمها أنهم في قمة الاحترام ويعون جيداً قيمة الفنانين الذين يتعاملون معهم ، ودعني أعترف لك بأنني شعرت منذ بداية تعاملي معهم بأنهم أولادي وأصحابي، فأنا لدى أولاد قد يكونون أصغر منهم ، ولكنهم في نفس المرحلة العمرية ، ومنذ اللحظة الأولى شعرت وكأنني في بيتي مع أولادي ولست داخل "لوكيشن" تصوير ، حتى بعد تصوير المشاهد نجلس سويا نضحك ونتحدث ، أحكي لهم عن أعمالنا وتجاربنا السابقة وهم يحكون لي عن الحاضر وأعمالهم وأحلامهم .

وبماذا تنصحين هؤلاء الشباب؟

نصيحتي لهم دائما هى أن يظلوا يقولون لأنفسهم بعد أي تجربة يقدمونها "ماذا بعد؟" ، ودائماً أقول لهم لا تبالغوا في الفرحة بعد اي نجاح ، بل لابد أن تفكروا فيما هو قادم ، فأي عمل تم تنفيذه قد انتهى وعليكم التفكير في الجديد والاستمتاع بكل شيء يشاركون به ، كما أقول لهم إن كلمة "لا" مهمة جداً، وعليكم انتقاء أعمالكم بكل دقة .

ما أكثر مسلسل بخلاف "مسار إجباري" سوف تحرصين على متابعته خلال شهر رمضان؟

بالطبع أتشوق لمشاهدة مسلسل "الحشاشين"، فهذا العمل يتم تصويره منذ فترة ، ومن المؤكد أن الجميع بذل فيه مجهودا كبيرا ، كما أن أي عمل للكاتب الكبير عبدالرحيم كمال أحرص دائماً على مشاهدته ، أضف إلى ذلك أن هناك أعمالا أخرى للشباب سوف أتابعها، كما أنني أشعر أن موسم رمضان الحالي سوف تظهر فيه الفنانات بشكل رائع جداً، فهناك شكل جديد لمعظم الفنانات وأعتقد أن هذا الموسم سيكون موسم نجاح للسيدات بشكل خاص .

كيف ترين شكل المنافسة في الموسم الرمضاني الحالي؟

أرى أن المنافسة في شهر رمضان سوف تكون رائعة ، فهناك العديد من الأعمال الجيدة ، وأتمنى أن تكون مائدة عامرة في الآخر المشاهد هو من سيقول رأيه ، فالجمهور ينتظر مثل هذه الأعمال ، وأرى أن هذا العام هناك جهد مبذول بشكل واضح ومساحة رائعة ومتميزة للشباب ، وأيضاً أعمال اجتماعية أتمنى أن تحوذ إعجاب المشاهدين .

وجود عدة مسلسلات تنتمي لأعمال الـ 15 حلقة .. رأيك فيها إيه ؟

من رأيي أن أعمال الـ "15 حلقة" مهمة وجيدة ومشوقة والجمهور يستمتع بها، كما أنها تمنح الفرص للجميع للمشاركة في هذا الموسم المتميز ، ودعني أذكر لك شيئاً مهما أن من أنجح المسلسلات كانت من هذه النوعية ، علي سبيل المثال مسلسل "ليلة القبض على فاطمة" كان 13 حلقة فقط ، وأيضاً مسلسل "ضمير ابلة حكمت" ، وأيضاً "هالة والدراويش" كان 13 حلقة .

ما أكثر شيء تفتقدينه في رمضان الحالي؟

أكثر شخص أفتقده هذا العام هو والدي.

براعتك وإبداعك في تجسيد شخصية أم كلثوم وايضاً زينب الغزالي .. تجعلني أسالك هل من الممكن أن تكرري تجربة تجسيد سيرة ذاتية لشخصية أخرى ؟

بالطبع من الممكن تكرار هذه التجربة، بشرط أن يتم تنفيذها بنفس المستوى الذي نفذت به "أم كلثوم" وشخصية زينب الغزالي في "الجماعة" ، بمعنى وجود كاتب كبير ومخرج كبير وإنتاج ضخم ، أتمنى حدوث ذلك بالطبع ، وخاصة أنني أراها تحديا آخر مثلما كان تحدى تقديم "زينب الغزالي" بعد النجاح الكبير لـ"أم كلثوم" .

ومن الشخصية التي تتمنين تقديم سيرتها الذاتية ؟

أتمنى تقديم شخصية تكون رائدة في أي مجال أفادت من خلاله وطننا العظيم مصر ، شخصية المرأة المصرية التي منحت لمصر الكثير ، ونبحث عن هذه الشخصية .

وماذا عن انطباعك حول تجسيد الفنانة منى زكي لشخصية كوكب الشرق في عمل فني؟

أتمنى من الله ان يكتب لـ"منى " التوفيق والنجاح ، فهى ممثلة شاطرة جداً ومتميزة ، ومن المؤكد أنهم سوف يتطرقون للموضوع من جوانب أخرى لم تقدم في المسلسل وعن نفسي أنتظر مشاهدتها .

سبق وقدمت الفوازير .. ترى من في الجيل الحالي جديرة بتقديم الفوازير؟

أرى أن هناك العديد من الفنانات من الممكن أن يقدمن تجربة الفوازير مثل ياسمين عبدالعزيز ودنيا سمير غانم وهنا الزاهد ، بالإضافة إلي النجمة شيريهان لو عادت سيكون أمرا عظيما للغاية استعراض وموسيقى .

ما الطقوس التي تحرصين عليها خلال شهر رمضان؟

من أهم الطقوس أن كل الأسرة تتجمع في مواعيد واحدة ، ونلتقي مع كل الأهل والأقارب الذين ابتعدنا عنهم الفترة الماضية ، حيث نتجمع حول السحور والفطار ، وأيضاً أحرص على وجود فانوس رمضان والزينة .

كما أنني أرى أن أجمل شيء هذا العام هو أن المسيحيين والمسلمين سوف يبدأون الصيام في نفس التوقيت، ومن خلال "البوابة نيوز" أقول: كل سنة ومصر طيبة والوطن العربي بخير وكل الأديان مبتهجة وسعيدة ورحمات ربي تنزل في هذه الأيام المفترجة.