أزمة بين سلمى أبوضيف وليلى أحمد زاهر في أولى حلقات "أعلى نسبة مشاهدة"

في أول حلقتين من المسلسل الرمضاني، أعلى نسبة مشاهدة، تسببت شخصية حسن التي يؤديها الفنان الشاب يوسف عمر في أزمة بين شخصيتي سلمى أبو ضيف (شيماء) وليلى أحمد زاهر (نسمة) بعدما تكتشف الأولى أنه على علاقة بأختها ما يحطم قلبها.

مسلسل أعلى نسبة مشاهدة تدور أحداثه حول فتاة مهووسة بالسوشيال ميديا تسمي شيماء، تواجه الكثير من المشاكل. المسلسل من إخراج ياسمين أحمد كامل، ويضم في بطولته يوسف عمر وسلمى أبوضيف وليلى أحمد زاهر، ونجم الكوميديا إسلام إبراهيم.

ويعد أعلى نسبة مشاهدة واحد من مسلسلين ليوسف عمرو يتم عرضهما في الموسم الرمضاني 2024 حيث يعرض له مسلسل لحظة غضب، بطولة صبا مبارك ومحمد شاهين، وإخراج عبد العزيز النجار، على منصة Watch It.

وسبق أن شارك يوسف عمر في مسلسل الكتيبة 101 بالموسم الرمضاني الماضي 2023، والذي سبقه بتقديم أدوار بأعمال درامية في مسلسل حرب أهلية للنجمة يسرا، وستات بيت المعادي، وإلى جانب فيلم الحريفة، وقدم مؤخرًا بالسينما فيلم أولاد حريم كريم الذي عُرض في 2023.