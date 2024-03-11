المطران شيحان يهنئ الرئيس السيسي بحلول شهر رمضان المبارك

أرسل المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة أبرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر، والزائر الرسولي علي شمال أفريقيا، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قدم فيها التهنئة له وللشعب المصري العظيم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، راجيًا من الله أن يحفَظ مصر ويحميها ، ويحل السلام على جميع بلدان العالم".

كما أرسل المطران شيحان برقيات تهنئة مماثلة لكلٍّ من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية.

كما أرسل برقية تهنئة مماثلة ايضاً للسفير علي الحلبي السفير اللبناني بجمهورية مصر العربية.