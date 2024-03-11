رئيس جامعة قناة السويس يتفقد المبنى الإداري ويقدم التهنئة بحلول شهر رمضان المبارك

قدم الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس - صباح اليوم الإثنين التهنئة للعاملين بالجامعة بحلول شهر رمضان المبارك، حيث قام بالمرور على جميع المكاتب الإدارية والقطاعات المختلفة في المبنى الإداري.

رافق رئيس الجامعة الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، الدكتورة سهير أبو عيشة أمين عام الجامعة، الدكتور أحمد أنور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، و الأمناء المساعدين شريف فاروق والمهندس عادل ألبير.

هذا وقد كان في استقبال رئيس الجامعة بالإدارات مديرو العموم، والمديرون بها.

وخلال التفقد - تابع رئيس الجامعة تشغيل غرفة المشتريات الجديدة، والتي يتم عقد الجلسات والمناقصات بها.

كما اطمأن على سير العمل بكافة القطاعات، مطالباً الجهاز الإداري بالاستمرار في أداء واجباته الوظيفية، والالتزام بأوقات العمل، فكما نحرص على بذل المزيد من العبادات، علينا ألا ننقص من أجورنا بعدم الالتزام في أداء مهام العمل، أو الإخلال بالتزاماته تجاه متلقي الخدمة، أسوةً بمن سبقونا في تحقيقهم الانتصارات الكبرى في هذا الشهر الكريم.