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الإثنين 11 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

باتيلي: ضرورة التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة موحدة بليبيا

المبعوث الأممي إلى
المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي
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أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي موقف الأمم المتحدة الداعي إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق أوسع لتشكيل حكومة موحدة من شأنها أن تسير بليبيا إلى الأمام على درب إجراء انتخابات وطنية شفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن.


وذكرت وكالة الأنباء الليبية اليوم الاثنين أن باتيلي صرح بذلك خلال لقائه بوفد مشترك من مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبي، مضيفة أنه قال في منشور عبر منصة أكس "إن الوفد المشترك يمثل مجموعة أكبر من أعضاء المجلسيْن كنت اجتمعت بهم في تونس نهاية شهر فبراير الماضي". 


وأضاف المبعوث الأممي أننا ناقشنا خلال اللقاء التوافق الذي تم التوصل إليه في اجتماع تونس، كما تم إطلاعي على تفاصيل الخطوات التالية التي ينوي أعضاء المجلسيْن القيام بها.
 

المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي الامم المتحده ليبيا